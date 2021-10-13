Москва, 13 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Фотографиями пользователей официального портала московской мэрии будут располагать полицейские. Именно таким образом правительство столицы намерено доработать сайт mos.ru, пишет 12 октября газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи

Предполагается, что снимки пользователей будут переданы в систему распознавания лиц. Учреждение «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, 5 октября заключило с пермской компанией «Брайт софт» договор на 236 млн рублей. Он есть на портале госзакупок, отмечает издание.

Подрядчик в течение 440 дней должен провести работы по развитию главного столичного сайта. В техзадании говорится, что речь идёт о процедуре загрузки снимков пользователей в «галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве». В задачи подрядчика также входит обеспечение сбора медиаданных и телеметрии со смартфонов пользователей.

«Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов», — отметил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

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