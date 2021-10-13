Мэрия Москвы передаст полиции снимки пользователей со своего сайта
Москва, 13 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Фотографиями пользователей официального портала московской мэрии будут располагать полицейские. Именно таким образом правительство столицы намерено доработать сайт mos.ru, пишет 12 октября газета «Коммерсантъ».
Предполагается, что снимки пользователей будут переданы в систему распознавания лиц. Учреждение «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, 5 октября заключило с пермской компанией «Брайт софт» договор на 236 млн рублей. Он есть на портале госзакупок, отмечает издание.
Подрядчик в течение 440 дней должен провести работы по развитию главного столичного сайта. В техзадании говорится, что речь идёт о процедуре загрузки снимков пользователей в «галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве». В задачи подрядчика также входит обеспечение сбора медиаданных и телеметрии со смартфонов пользователей.
«Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов», — отметил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.
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