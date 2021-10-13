Гавана, 13 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Партию гуманитарной помощи направят до конца текущего года на Кубу власти России. Об этом 13 октября сообщили в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова.

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В настоящее время Борисов находится с рабочим визитом в Гаване по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе своего визита на Кубу вице-премьер России провел встречу с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем и со своим коллегой, вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом.

Борисов входе встречи с Кабрисасом заявил, что Куба является одним из приоритетных экономических партнёров России в Латинской Америке. Даже несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, Куба останется для России неизменным стратегическим партнёром.

За время пандемии на Кубу из России было осуществлено несколько поставок гуманитарной помощи. Уточняется, что до конца года на Кубу будет направлен груз гуманитарной помощи, в который войдут продукты питания, товары первой необходимости, лекарства, аппараты ИВЛ, кислородные станции и многое другое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер РФ Борисов обсудил с президентом Кубы Диас-Канелем вопросы сотрудничества между странами.