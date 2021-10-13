Холмск, Сахалинская область, 13 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На Сахалине около жилого дома по улице Школьной в Холмске обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в областном СУ СКР.

Ben Smith Труп

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В ведомстве отметили, что на трупе имеются телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Но окончательные выводы о смерти мужчины пока не делаются — ожидаются результаты судебно-медицинского исследования. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале задержан подозреваемый в убийстве 21-летней девушки, совершённом в июле в Екатеринбурге.