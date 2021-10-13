Москва, 13 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с представителями руководства АО «Газпром промгаз» и ПАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что стороны обсудили в ходе встречи вопросы по техническому заданию договора на разработку дорожной карты газификации Абхазии. Также участники встречи обсудили продвижение в разработке генеральной схемы газоснабжения республики.

По данным пресс-службы, в Москву на встречу также прибыли замглавы администрации президента Абхазии Валерий Папба и глава минэкономики республики Кристина Озган. С российской стороны были гендиректор «Газпром промгаз» Николай Сторонский другие представители компаний.

Стоит отметить, что в настоящее время газоснабжение жителей Абхазии осуществляется за счёт поставок из России сжиженного газа в баллонах.