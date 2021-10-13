Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Погодную ситуацию в Петербургском регионе в среду, 13 октября, продолжит определять североатлантический циклон.

Дарья Драй ИА REGNUM Александровская колонна

«Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +9…+11 градусов, в Ленинградской области будет +7…+12 градусов. Ветер южный 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным петербургского гидрометцентра, в четверг, 14 октября, в Петербурге сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Ленобласти 14 октября местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, местами до — 2 градусов, днем +6…+11 градусов.