Ингушетия, 29 июня, 2010, 13:39 — ИА Регнум. Активизация боевиков после задержания лидера бандподполья Магаса была прогнозируема, заявил президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе пресс-конференции в Магасе, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе главы республики. "Я предполагал, что будет активизация бандитов. Это не связано с тем, что, возможно, появился новый Магас или они перегруппировались. Возможно, они таким образом хотят проявить себя", - сказал он.

Евкуров сообщил, что те лица, кто причастен к последним нападениям и убийствам, известны и уже проводятся мероприятия по их поиску и задержанию. "Я хочу еще раз предупредить тех, кто выбрал такой путь, что была, есть и будет неотвратимость наказания. Лица, совершившие преступления, все-таки предстанут перед судом", - подчеркнул Евкуров.

Он также сообщил, что с начала этого года шесть участников НВФ сложили оружие и вернулись к мирной жизни. При этом в восьми семьях говорят о том, что не знают, где находятся их сыновья, говорят, что ушли и они не знают куда. Не исключено, отметил Евкуров, что эти люди пополнили ряды бандитов.