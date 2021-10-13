Майминский район, Алтай, 13 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались жители Майминского района 82 и 49 лет, а также 53-летняя жительница Горно-Алтайска.

Коронавирус

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По заключению патологоанатомов, во всех случая пациенты скончались в результате заражения коронавирусом и тяжёлой двусторонней пневмонии.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 417 случаев смерти. В 370 из них непосредственной причиной смерти стал COVID-19. 47 человек скончались от иных причин на фоне заражения коронавирусом.