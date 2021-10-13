В Луганске из массового захоронения извлекли останки 17 жертв ВСУ
Луганск, 13 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Останки 17 погибших в результате украинской агрессии подняты из захоронения на окраине Луганска. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Работы по вскрытию массового захоронения проводятся вблизи трассы Т-13−01 в районе поселка Видный-1. Излечены останки 17 мирных жителей, останки ещё пяти человек подготовлены к извлечению, уточнили представители рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.
«Вскрытие массового захоронения проходит в рамках пятого этапа работ», — пояснили в спецгруппе.
Летом 2014 года людей, погибших при осаде Луганска киевскими силовиками, временно захоронили в братской могиле на юго-востоке города. Через два года здесь открыли памятный крест, а позднее построили часовню.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Луганской Народной Республики насчитывается более десятка массовых захоронений жителей, погибших в результате военных действий.
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