Луганск, 13 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Останки 17 погибших в результате украинской агрессии подняты из захоронения на окраине Луганска. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Валерий Мельников Пожилая женщина во дворе своего дома после обстрела. Луганск, Украина

Работы по вскрытию массового захоронения проводятся вблизи трассы Т-13−01 в районе поселка Видный-1. Излечены останки 17 мирных жителей, останки ещё пяти человек подготовлены к извлечению, уточнили представители рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.

«Вскрытие массового захоронения проходит в рамках пятого этапа работ», — пояснили в спецгруппе.

Летом 2014 года людей, погибших при осаде Луганска киевскими силовиками, временно захоронили в братской могиле на юго-востоке города. Через два года здесь открыли памятный крест, а позднее построили часовню.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Луганской Народной Республики насчитывается более десятка массовых захоронений жителей, погибших в результате военных действий.

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