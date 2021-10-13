Уфа, 13 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Вся отрасль торговли в Башкирии не подпадает под новые ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Торговый центр

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Данный вопрос рассматривался на брифинге в министерстве здравоохранения региона.

Так, с 12 октября в республике вход в торговые центры стал возможен лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе, либо до 27 октября — справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

«Вся отрасль торговли не подпадает под эти новые требования. Запрет распространяется на торговые центры, где совершаются покупки в нескольких магазинах, и люди проводят по нескольку часов. Магазины, которые осуществляют услуги населению по продаже товаров в рамках своего помещения, не подпадают под эту норму закона», — говорится в сообщении.

Жители Башкирии задали вопрос: «У меня медотвод. Не могу посетить продуктовые магазины и торговые центры. Насколько это правильно?»

«Для прохождения в отдельные учреждения, в том числе и в торговые центры, требуется сертификат о вакцинации либо справка о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции. Новые требования касаются только крупных торговых центров», — сообщили специалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 12 октября в Башкирии вышеназванные ограничения действуют и в отношении находящихся в частной собственности музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, а также проезда на пригородном поезде «Орлан» и междугородних автобусах.

С 18 октября эти ограничения вступят в силу в отношении работы салонов красоты, саун, бассейнов, бань, косметических и СПА-салонов, ФОКов, соляриев, фитнес-клубов, и заведений общественного питания с числом посадочных мест более 50. С 13 октября в Башкирии вводится обязательный режим самоизоляции для не привитых жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 27 октября в регионе во всех организациях бьюти-индустрии, заведения общепита и культурно-развлекательных заведениях справку об отрицательном ПЦР-тесте принимать не будут. Посещать эти заведения смогут лишь получившие прививку от COVID-19.