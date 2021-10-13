Ташкент, , 08:45 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделило $5 млн на реализацию в Узбекистане комплексной программы реагирования на COVID-19. Об этом 13 октября сообщает Кун.уз.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналисты издания отмечают, что финансовые средства будут направлены на укрепление потенциала в области управления для профилактики и контроля инфекционных заболеваний, а также создания системы контроля качества для лабораторной диагностики инфекционных заболеваний.

Кроме того, деньги пойдут на создание национальной системы мониторинга инфекционных заболеваний и вакцинации, укрепление потенциала исследований, связанных с коронавирусом, а также укрепление лечебного потенциала путём предоставления оборудования медицинским учреждениям и другое.