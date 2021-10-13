Сретенск, Забайкальский край, 13 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Сретенском районе Забайкалья будут судить 43-летнего местного жителя, который 24 февраля 2021 года управляя автомобилем Toyota Vitz, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на двух 16-летних учащихся профессионального образовательного учреждения, которые шли по обочине дороги с учебы. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов получил травмы, не совместимые с жизнью. Второму пешеходу вред здоровью не причинен. В ходе разбирательства выяснилось, что автомобили были установлены шины с летним рисунком протектора, остаточная высота которого составляла менее 4 мм.

Уголовное дело уже направлено в суд. Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 августа 2021 года в Нерчинском районе Забайкальского края при столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека и пятеро пострадали.

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