Стокгольм, 13 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Сборная Швеции одержала победу над командой Греции в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча прошла завершилась со счётом 2:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

В составе шведской команды голы забили полузащитник Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти на 59-й минуте, и нападающий Александер Исак на 69-й.

На сегодняшний день сборная Швеции набрала 15 очков после шести матчей в группе B. На втором месте идёт сборная Испании, у которой 13 очков после шести игр. Греция занимает третье место с девятью очками.

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