Бейрут, 13 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Единственным способом защитить себя от японской прокуратуры считает свой побег в Ливан из Японии экс-руководитель автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Он заявил об этом 13 октября в интервью телеканалу NHK.

World Economic Forum Карлос Гон

«Я решил, что уголовный процесс в Японии не сможет меня защитить, поскольку прокуратура выигрывает 99,4% всех дел. Меня преследовали, а с моей семьей обращались несправедливо. Единственный способ защитить себя — это покинуть Японию», — сказал он, говоря о причинах своего побега.

Также Гон указал, что, по его мнению, прокуратуре Японии необходимо передать все материалы расследования в Ливан, чтобы в этой стране также состоялся суд над ним.

«Я гражданин Ливана и не могу быть выдан (Японии)», — отметил экс-руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года Карлос Гон, обвиняемый в Японии в сокрытии доходов, сбежал из страны в ящике из-под музыкальных инструментов в Бейрут.