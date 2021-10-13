Оренбург, 13 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Оренбурге музейно-выставочный комплекс под открытым небом «Салют, Победа!» начнет работать в ежедневном режиме. Однако это не означает, что реконструкция музея завершилась. Об это заявила министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

Kultura.orb.ru Музейно-выставочный комплекс «Салют, Победа!»

От подрядчика потребовали до наступления холодов завершить уличные работы. «Поскольку масштабные строительные работы вне помещений зимой проводиться не будут, планируется открыть для посетителей комплекс «Салют, Победа!» в ежедневном режиме. Напомню, что в период активного строительного сезона парк был открыт для свободного доступа посетителей только в выходные и праздничные дни. При этом должна оговориться, что на отдельных участках работы по реновации продолжатся», — отметила глава регионального минкультуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, парк «Салют, Победа!» является структурным подразделением Оренбургского губернаторского музея. Открытие выставочного комплекса под открытым небом состоялось в 2005 году (к 60-летию Победы). Ремонт музейного комплекса под открытым небом в Оренбурге начали в 2019 году. Планировалось обновленный парк открыть в 2020 году. Но помешала пандемия и пауза в финансировании проекта. Впоследствии информировали о продлении ремонта до осени 2021 года.