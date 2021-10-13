В Оренбурге заявили о работе музея «Салют, Победа!» и продолжении реновации
Оренбург, 13 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Оренбурге музейно-выставочный комплекс под открытым небом «Салют, Победа!» начнет работать в ежедневном режиме. Однако это не означает, что реконструкция музея завершилась. Об это заявила министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.
От подрядчика потребовали до наступления холодов завершить уличные работы. «Поскольку масштабные строительные работы вне помещений зимой проводиться не будут, планируется открыть для посетителей комплекс «Салют, Победа!» в ежедневном режиме. Напомню, что в период активного строительного сезона парк был открыт для свободного доступа посетителей только в выходные и праздничные дни. При этом должна оговориться, что на отдельных участках работы по реновации продолжатся», — отметила глава регионального минкультуры.
Как уже сообщало ИА REGNUM, парк «Салют, Победа!» является структурным подразделением Оренбургского губернаторского музея. Открытие выставочного комплекса под открытым небом состоялось в 2005 году (к 60-летию Победы). Ремонт музейного комплекса под открытым небом в Оренбурге начали в 2019 году. Планировалось обновленный парк открыть в 2020 году. Но помешала пандемия и пауза в финансировании проекта. Впоследствии информировали о продлении ремонта до осени 2021 года.