Ташкент, 13 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. На финансовую поддержку интеллектуального движения «Заковат» ежегодно в Узбекистане будет выделяться $4,7 млн. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев, заявление которого обнародовала его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Напомним, 12 октября в Бухарской области состоялся финал интеллектуальной игры «Заковат», мероприятие посетил президент Узбекистана.

«Признателен вам за эту энергичность, стремление к знаниям. Смотрю на сегодняшнюю молодежь и радуюсь тому, что уделяемое нами в последние годы особое внимание образованию, принимаемые решения, стимулирование чтения книг дают свои результаты. Я горжусь вами!», — сказал президент.

Мирзиёев отметил, что в этом году интеллектуальной игре «Заковат» исполняется 20 лет.

«Прежде всего, учитывая тягу к знаниям и интеллектуальный потенциал молодежи нашей страны, игры «Заковат» будут превращены в массовое интеллектуальное движение», — сказал Мирзиёев.

Он сообщил, что на финансовую поддержку движения ежегодно будет выделяться 50 миллиардов сумов.

«Деятельность клуба будет организована во всех регионах, даже в самых отдаленных районах. Для победителей будет учреждена стипендия «Заковат». В Ташкенте построят отдельное здание для клуба и Городок интеллектуальных игр, а в регионах — интеллектуальные парки», — пообещал президент.