Киев, 13 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» предложил бюджетным и религиозным организациям специальную цену на газ. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривен/кубометр ($0,52)», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков, «но сегодня найти газ по цене ниже чем 30—45 гривен ($1—1,7) за 1 кубометр невозможно».

Особая цена для данных организаций будет действовать в соответствии с контрактом сроком на 15 месяцев, подчеркнули в «Нафтогазе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с газом для отопления бюджетных учреждений был введен в Львовской области Украины.

Он стал третьим регионом, где ввели режим ЧС из-за проблем с газом. Ранее такая мера была принята в Закарпатской области и в городе Ивано-Франковск.

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