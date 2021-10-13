Пий-Хемский район, Тыва, 13 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. На территории станции Тайга в Пий-Хемском районе Тувы планируют построить горнолыжный комплекс. Работы будут вестись в три этапа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Pxhere.com Горнолыжный спорт

На первом этапе будет подготовлена существующая лыжная трасса длиной 1,5 км, реконструирована дорога, построена автостоянка на 220 мест. Также планируется строительство административного здания и приобретение ратрака.

Стоимость технико-экономического обоснования проекта предварительно оценили в 1,75 млн рублей. Всего же мероприятия в рамках первого этапа могут потребовать почти 45 млн рублей. Глава региона Владислав Ховалыг заявил, что к работам следует приступить как можно быстрее, чтобы успеть их выполнить до открытия сезона.«Планируется построить в дальнейшем необходимую инфраструктуру для семейного отдыха. Этот проект имеет все шансы стать комплексом с доступными населению республики активностями», — отметил он.