Белград, 13 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Сборная Сербии одержала победу над командой Азербайджана в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

В составе сербской команды дубль оформил нападающие Душан Влахович, забивший на 30-й минуте с пенальти и на 52-й, а также Душан Тадич, реализовавший пенальти на 83-й минуте.

У сборной Азербайджана голом отметился полузащитник Эмин Махмудов на 45-й минуте.

На сегодняшний день сборная Сербии набрала 17 очков после семи матчей в группе А. На втором месте идёт сборная Португалии, у которой 16 очков после шести игр. Азербайджан занимает последнее, пятое место с одним очком.

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