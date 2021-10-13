Челябинск, 13 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Челябинске трое жителей области осуждены за хищение денег средств страховых компаний. Приговор вынес Центральный районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Им вменили мошенничество в сфере страхования. По данным следователей, в 2017 — 2018 годах эти граждане предоставили страховщикам фиктивные сведения по поводу наступления страховых случаев в результате ДТП. Размер ущерба в целом превысил 1 млн рублей.

Суд назначил этим гражданам условные сроки наказания и отмерил испытательные сроки. Приговор уже вступил в законную силу.