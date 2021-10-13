Степанакерт, 4 октября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что Азербайджан обстрелял столицу НКР город Степанакерт реактивными системами залпового огня «Полонез» и «Смерч». Об этом он написал сегодня, 4 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Несмотря на все предупреждения, террористическая армия Азербайджана продолжает обстреливать мирное население Степанакерта, используя РСЗО «Смерч» и «Полонез», — пишет президент НКР.

Напомним, ранее стало известно, что азербайджанская армия произвела ракетный обстрел Степанакерта. Город ранее также подвергался обстрелу. Из Степанакерта эвакуировали детей в Ереван во избежание опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе вспыхнули утром 27 сентября и продолжаются до сих пор.