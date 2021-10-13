Рим, 13 октября 2021, 08:38 — REGNUM Решением кризиса в Афганистане должны заняться сопредельные с ним страны, заявил премьер-министр Италии Марио Драги 12 октября на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.
Он отметил, что такая деятельность является необходимой. Глава правительства напомнил, что подобный вопрос уже поднимался Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Марио Драги заявил, что в Афганистане наблюдается тяжелейший гуманитарный кризис.
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