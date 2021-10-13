Рим, , 08:38 — REGNUM Решением кризиса в Афганистане должны заняться сопредельные с ним страны, заявил премьер-министр Италии Марио Драги 12 октября на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

Марио Драги World Economic Forum

Он отметил, что такая деятельность является необходимой. Глава правительства напомнил, что подобный вопрос уже поднимался Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Марио Драги заявил, что в Афганистане наблюдается тяжелейший гуманитарный кризис.

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