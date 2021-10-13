13 октября 2021 | Время чтения 8 мин

Сергей Пономарёв, , 13:10 — REGNUM Дважды за последнее время (15 августа и 20 сентября с. г.) ИА REGNUM публиковало материалы о манипуляциях с отечественной историей, произведённых Министерством просвещения Российской Федерации.

Сергей Кравцов Иван Шилов © ИА REGNUM

Ярким примером упомянутой манипуляции является Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2021/2022 учебный год (далее — Календарь), утвержденный лично министром просвещения С. Кравцовым.

Этот Календарь Министерство просвещения России своим письмом от 28 мая 2021 г. № ТВ-860/04 направило в региональные органы образования для «приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности».

Приёмы манипуляций разнообразны.

Самый грубый — прямое враньё. Так, по Указу президента России №120 от 30 января 1998 года День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году это 28 ноября. Указ президента министру Кравцову не указ. Кравцов даёт установку праздновать День матери 26 ноября.

Президент России Владимир Путин с министром просвещения Сергеем Кравцовым Kremlin.ru

Второй приём — воспитание беспамятства путём умолчания о важнейших событиях в истории нашего государства, оказывающих влияние на жизнь страны и в настоящее время. Хотя очевидно, что без понимания исторической преемственности невозможно адекватное познание социальной действительности, что чревато очередными историческими ошибками.

По мнению министра просвещения, учащиеся не должны знать, что Советский Союз, продолжателем которого по Конституции является Россия, победил во Второй мировой войне, приняв с союзниками капитуляцию Японии в сентябре 1945 года. Действующий Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Днём всенародного торжества — Днём Победы над Японией — в Календарь Кравцова не попал.

Недавно (9 сентября 2021 года) Российский организационный комитет «Победа» под председательством президента Российской Федерации В. Путина, рассмотрел вопрос «Об итогах Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». Министерству просвещения Российской Федерации пунктом 2.6. Протокола оргкомитета поручено предусмотреть включение в основные образовательные программы образовательного модуля «Без срока давности». Напомним, что Хабаровский процесс 1949 года — это судебный процесс над японскими военными преступниками, готовившими бактериологическое оружие. Он никогда бы не состоялся, если бы наша страна не разгромила бы Квантунскую группировку японских армий, не одержала бы победу над Японией.

Как С. Кравцов будет выполнять поручение оргкомитета «Победа» и президента, если он, ревизуя нашу героическую историю, и Победу-то над Японией в свой Календарь не включает и не хочет включать?!

А вот другая «черная дыра» неизвестности от министра Кравцова. Наших детей лишают знания о том, что в России в течение 1917 года буржуазия ликвидировала монархию, страна стала республикой, а затем произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, вызвавшая социализацию всего мира, а нашей стране обеспечившая за счёт индустриализации, коллективизации, культурной революции и идеологического единства победу в Великой Отечественной войне.

Даже в текущем отечественном законодательстве — в Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» №32-ФЗ от 13 марта 1995 года — 7 ноября — День Октябрьской революции отнесён к числу памятных дат (статья 1.1), а Минпросвещения, игнорируя это, считает, что для формирования национальной идентичности ни эта дата, ни это эпохальное событие значения не имеют.

Октябрьская революция 1917 года

Третий приём манипуляции, примененный министром Кравцовым, — нивелировка ценностей национального самосознания.

Производительный труд — основа жизнедеятельности любого общества. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом президента Российской Федерации №400 от 2 июля 2021 года относит к традиционным российским духовно-нравственным ценностям созидательный труд.

Вопреки этому, министр просвещения Кравцов считает, что даже 1 мая как День Весны и Труда образовательным событием не является и его не следует отмечать. Хотя этот день определен Трудовым кодексом России (статья 112) не просто как праздничный, а как выходной день.

Четвёртый приём — смещение ценностных приоритетов, разрушение иерархии смыслов. Включить в Календарь День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Неделю математики и не включить 1 мая, 3 сентября и 7 ноября — значит противопоставить их друг другу, более того, показать, что важнее, сознательно столкнуть частное и общее, главное и второстепенное.

Соответствуют ли целям создания российской гражданской идентичности такие частные для российского общества события, включённые в Календарь Кравцова, как юбилеи математиков: В. Л. Гончарова — 11 сентября, И. М. Виноградова — 14 сентября, П. М. Эрдниева — 15 октября, И. И. Александрова — 25 декабря?

Как формируют российскую гражданскую идентичность такие перечисленные в Календаре, утвержденном министром Кравцовым, события, как Международный день жестовых языков — 23 сентября, Международный день глухих — 26 сентября, Международный день детского церебрального паралича — 6 октября, Всемирный день математики — 15 октября, Международный день слепых — 13 ноября, Международный день толерантности — 16 ноября, Международный день борьбы со СПИДом — 1 декабря, Всемирный день азбуки Брайля — 4 января, День иммунитета, День борьбы за права слепых и т. д.

Никак! Более того, все эти празднования уводят от формирования российской идентичности!

Заполнить детское и учительское время совсем необязательными вещами, потратить на это усилия и ресурсы, оставив детей без знания и осознания опорных для российской гражданской идентичности событий — вот в чём вред от Календаря Министерства просвещения!

Проезд ветеранов по Невскому проспекту. 9 мая 2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Печальный и неизбежный вывод из этих манипуляций детским сознанием состоит в том, что вес события определяется не его общественно-историческим значением, а тем, что в отношении этого события начальство скажет. В данном случае — начальство из Министерства просвещения.

На мое обращение по поводу невключения в т. н. Календарь образовательных событий важнейших из них министерством дан издевательский ответ. Дескать, «в истории Российской Федерации существует большое количество значимых и масштабных событий, при этом, с целью исключения дополнительной нагрузки на учеников, в Календарь образовательных событий невозможно включить все памятные даты и события российской истории и культуры».

Нагружать учеников празднованием дней всякого рода меньшинств, оказывается, можно, а День Труда слишком тяжел для школьной нагрузки?

Второй довод в ответах министерства состоит в упоре на якобы автономность образовательных организаций, которые проводят указанные мероприятия (отмечают события) по собственному плану.

Совершенно негодная попытка снизить истинное значение обязательного федерального компонента, уйти от самооценки и перевалить ответственность с министерства на каждую школу и колледж.

После рассмотрения нескольких писем, поступивших в Министерство просвещения из правительства Российской Федерации, министерство сообщило, что в некоем другом документе, направленном на места перед началом начавшегося 2021/22 учебного года, в число образовательных событий всё-таки возвращены 1 мая — как День Весны и Труда и 3 сентября — как День окончания Второй мировой войны.

Про остальные одиозные «недостачи» и «излишки» в деле формирования российской гражданской идентичности в ответе Минпросвещения — ни слова. Но поражает, наряду с этим, утверждение, что «Календарь образовательных событий якобы не противоречит Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года».

Праздник Весны и Труда Дарья Драй © ИА REGNUM

В чём же тогда смысл иметь в одном министерстве по одному и тому же вопросу несовпадающие, а, по сути, взаимопротиворечащие документы? Защита мундира любой ценой — не самое лучшее занятие при очевидности противоречия министерского Календаря президентскому документу стратегического планирования и Конституции нашей страны, согласно которой «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» (часть 3 статьи 67−1 Конституции Российской Федерации).

Полагаю, что в условиях несамокритичности Министерства просвещения требуется вмешательство правительства Российской Федерации для отзыва Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021/2022 учебный год, утвержденного министром просвещения С. Кравцовым и разосланного в субъекты Российской Федерации письмом от 28 мая 2021 г. № ТВ-860/04.

Здесь, вероятно, должен помочь департамент просвещения, высшего образования и науки аппарата правительства Российской Федерации (директор Татьяна Юрьевна Синюгина).

Требуется также вмешательство Дмитрия Юрьевича Григоренко — руководителя аппарата правительства Российской Федерации — заместителя председателя правительства. Его подчиненные (А. Никулин — 18 августа, А. Козлов — 31 августа с. г.) в нарушение Федерального закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», запрещающего направлять обращения на рассмотрение лицу, действия которого обжалуются (часть 6 статьи 8 ФЗ №59-ФЗ), все обращения в правительство с просьбой об отзыве антиконституционного Календаря, подписанного министром просвещения, направляли на рассмотрение в Министерство просвещения. Порочная и попустительская практика!

Недавние события, связанные с бегством от следствия и арестом недавнего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, работавшей кассиром, а затем, после полутора десятка лет мутной деятельности за рубежом, едва ли не сразу назначенной правительством на ответственный пост в Минпросвещения России, говорят о том, что такое попустительство многообразно и касается не только обратной связи с населением и порядка рассмотрения обращений в аппарате правительства, но и кадровой политики.

Марина Ракова Edu.gov.ru

Может ли человек, не уважающий ТРУД, нашу Победу во Второй мировой войне, Конституцию России и Указы президента Российской Федерации, более того, упорствующий в этой позиции, занимать должность министра просвещения Российской Федерации? Полагаю, что нет.

А что по этому поводу считают в правительстве Российской Федерации и администрации президента России?

Прошу считать данный материал официальным обращением в эти инстанции.