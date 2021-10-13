Таганрог, Ростовская область, , 08:34 — REGNUM В Ростовской области назначили исполняющего обязанности главы администрации Таганрога. Временно руководить приморским городом будет Роман Корякин. Об этом сообщает мэрия.

Администрация Таганрога Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Корякин с некоторого времени занимает должность заместителя сити-менеджера Таганрога по вопросам экономики. На посту главы городской администрации он сменил ушедшего в отставку Андрея Лисицкого.

Как сообщало ИА REGNUM, Лисицкий возглавил администрацию Таганрога в октябре 2016 года. Ранее он занимал одну из должностей в донском правительстве, затем работал в АО «Региональная корпорация развития».

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