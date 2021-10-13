Президент Узбекистана впервые подписал указ на публике
Ташкент, 13 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября подписал указ о награждении победителей гранд-финала интеллектуальной игры «Заковат», сообщает Газета.уз.
Иван Шилов ИА REGNUM
Шавкат Мирзиёев
«Документ подписан прямо на месте проведения финала в туристическом кластере в пустыне в Бухарской области», — отмечает издание.
Подчеркивается при этом, что президент Узбекистана впервые подписал указ в присутствии общественности.
Согласно документу, шесть членов команды Хорезмской области, которая стала победителем, награждены медалями «Келажак бунёдкори» (Строитель будущего).