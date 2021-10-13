Якутск, 13 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Якутии на общественных слушаниях обсудили бюджет республики на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Все финансовые документы сформированы с дефицитом, доложил министр финансов республики Михаил Жондоров, передаёт 13 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дефицит

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На 2022 год доходы бюджета региона запланированы в сумме 232,2 млрд рублей, расходы составят 233,1 млрд, дефицит — 848,5 млн. В 2023 году поступления в казну прогнозируются на уровне 235 млрд, расходы — 235,8 млрд, дефицит — 848,5 млн рублей. В бюджете на 2024 год пока заложено 192,5 млрд рублей доходов и дефицит в 998,5 млн рублей. При формировании финансовых документов учитывались среднегодовой курс рубля, прибыль предприятий, фонд оплаты труда и объёмы добычи полезных ископаемых

Ожидается, что в 2022 году республика получит 93,9 млрд рублей безвозмездных поступлений и 124,1 млрд рублей налоговых доходов, в том числе 45,8 млрд рублей налогов на прибыль.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в бюджет Якутии на 2021−2023 годы вносили поправки. Так, дефицит казны в этом году планируется нарастить на один миллиард рублей, расходы в бюджете-2022 — сократить на 50 млн рублей.