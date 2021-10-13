Москва, 13 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. По итогам января — августа 2021 года экспорт новых легковых автомобилей из России увеличился на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

За отчетный период из РФ было вывезено за рубеж 58,5 тыс. новых легковушек на общую сумму 931,8 млн рублей.

При этом в августе 2021 года российские предприятия экспортировали 5,7 тыс. легковых автомобилей, что на 34,3% меньше, чем в июле текущего года. Общая стоимость вывезенных за рубеж автомобилей в этот месяц составила 94,7 млн долларов.

Что же касается грузовых машин, то их экспорт за восемь месяцев 2021 года вырос на 13,2%, до 8,2 тыс. единиц (217,3 млн долларов). В августе за границу было вывезено около 1 тыс. грузовиков (-13,6% к июлю) на на 31 млн долларов.

Напомним, за январь — сентябрь 2021 года продажи легковых машин и автомобилей сегмента LCV выросли на 15,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего за этот период было реализовано 1 260 111 экземпляров автомобилей.

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