Экспорт автомобилей из России вырос на 44,5%
Москва, 13 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. По итогам января — августа 2021 года экспорт новых легковых автомобилей из России увеличился на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
За отчетный период из РФ было вывезено за рубеж 58,5 тыс. новых легковушек на общую сумму 931,8 млн рублей.
При этом в августе 2021 года российские предприятия экспортировали 5,7 тыс. легковых автомобилей, что на 34,3% меньше, чем в июле текущего года. Общая стоимость вывезенных за рубеж автомобилей в этот месяц составила 94,7 млн долларов.
Что же касается грузовых машин, то их экспорт за восемь месяцев 2021 года вырос на 13,2%, до 8,2 тыс. единиц (217,3 млн долларов). В августе за границу было вывезено около 1 тыс. грузовиков (-13,6% к июлю) на на 31 млн долларов.
Напомним, за январь — сентябрь 2021 года продажи легковых машин и автомобилей сегмента LCV выросли на 15,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего за этот период было реализовано 1 260 111 экземпляров автомобилей.
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