Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В настоящее время в отношения между Россией и США появились «первые ростки позитива» после саммита в Женеве. Об этом 13 октября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.

Анатолий Антонов Mil.ru

«По итогам женевского саммита в диалоге Москвы и Вашингтона появились пусть и скромные, но первые ростки позитива. Прошедшая в конструктивной и деловой атмосфере встреча президентов позволила наметить выходы из опасного тупика в двусторонних связях», — приводит его слова российская дипмиссия на своей странице в соцсети Facebook.

Также Антонов уточнил, что в первую очередь речь идет о возобновления диалога России и США по стратегической стабильности, который, по его словам, всегда являлся «барометром общего состояния российско-американских отношений».

Кроме того, российский посол напомнил, что второй раунд этих консультаций состоялся в Женеве 30 сентября.

«Достигнуто понимание, что цель стратдиалога — определить параметры архитектуры контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ. Сформированы две рабочие группы», — добавил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения пытаются обрушить законодатели в Вашингтоне.