Хабаровск, 13 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Ученики школ Хабаровского края участвуют в национальном исследовании качества образования (НИКО), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Исследование проходят учащиеся 6−8-х классов. В Хабаровском крае проверка проводится в школах посёлка Литовко и села Болонь Амурского района, многопрофильном лицее Верхнебуреинского района, а также в трёх школах Хабаровска и в одной в Комсомольске-на-Амуре. Всего участвуют 340 школьников.

У ребят проверяют достижения в области универсальных учебных действий. Например, умение сотрудничать с педагогом и сверстниками. Задания составлены по текущим учебным программам и с учетом возрастных особенностей детей, специальной подготовки для их выполнения не требуется.

Результаты исследования помогут определить дальнейшие направления развития системы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября, в московской школе №1253 состоялся запуск нового масштабного проекта министерства просвещения РФ и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования».