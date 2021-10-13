Анкара, 13 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Индонезия и Турция сотрудничают в области взаимного признания сертификата о вакцинации, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отправилась с визитом в Анкару (Турция) 11−12 октября 2021 года.

«Мы договорились развивать сотрудничество по взаимному признанию сертификатов о вакцинации, как указано в совместном заявлении», — говорится в заявлении Ретно Марсуди.

В настоящее время стороны начали переговоры в области закупки сырья для лекарств. Индонезия провела переговоры с одной из ведущих фармацевтических компаний Турции «Abdi Ibrahim» для изучения сотрудничества в фармацевтической промышленности.

«Мы изучаем возможности совместного использования технологий и производства фармацевтических продуктов на предприятиях в Индонезии», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 58 405 580 человек или 28,04% населения страны.