Вашингтон, 13 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» удерживает первое место по популярности на платформе Netflix в 94 странах мира. Об этом 13 октября сообщает телеканал KBC.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Выпущенный 17 сентября сериал на сегодняшний день на платформе Netflix посмотрели более 111 млн пользователей. В США это первый сериал не на английском языке, который возглавляет рейтинг уже три недели подряд.

В начале октября сериал вошёл в США в список самых востребованных шоу, он собрал массу положительных отзывов на интернет-платформах, посвящённых кино и сериалам, таких как Rotten Tomatoes и IMDb.

Триллер режиссёра Хван Дон Хёка повествует о жестоких играх на выживание среди подростков. Он стал самым популярным за всю историю Netflix, фактически породив новую субкультуру в сети интернет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разработчики игры Fall Guys: Ultimate Knockout решили добавить в свой проект испытание из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».