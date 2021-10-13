Вена, 13 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Участие Евросоюза во внутренних делах Грузии является признаком того, что страна не является чужой для Брюсселя. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции в Вене.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Она отметила, что Брюссель проводит проекты, которые позволяют Грузии приблизиться к вхождению в ЕС. Также председатель Евросовета Шарль Мишель помог Грузии преодолеть политический кризис, когда составил текст соглашения между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.

«Это — признак не вмешательства, а интереса ЕС, чтобы в этой стране и в целом регионе сохранялась стабильность. Это — признак сближения, поскольку раз вы так внимательны к внутриполитическому развитию, значит, мы уже не чужие», — сказала Зурабишвили.

Напомним, Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Австрию 11 октября. Она пробудет там до 13 октября.