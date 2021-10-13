Вашингтон, 13 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Политикой администрации президента США Джо Байдена в отношении России, Китая и ряда других стран недовольны сенаторы-республиканцы. Об этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, выступая в конгрессе.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

«В отношении таких практически равных конкурентов, как Россия, присущие предвыборной кампании Байдена резкие высказывания сменились на безысходную дипломатическую риторику его администрации», — приводит слова Макконелла RT.

При этом конгрессмен обвинил Россию в «манипуляциях на энергетических рынках» и «злонамеренных действиях» в интернете. Китай, Иран и КНДР он также обвинил в пренебрежении «международным порядком».

Пустая риторика Белого дома никак не помогает сдерживать угрозу со стороны КНР, которая растёт. Бюджет, который предложила администрация США, не способен сделать страну серьёзным конкурентом России и Китая. Так, демократы оставляют на произвол судьбы военных, которые служат за рубежом, полагает Макконнелл.

Как сообщало ИА REGNUM, проект американского оборонного бюджета на 2022 год одобрен Палатой представителей Конгресса США, далее его рассмотрит Сенат.

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