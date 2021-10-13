Вашингтон, 13 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах глава торгового комитета сената Мария Кантуэлл обратилась к основателю Facebook Марку Цукербергу с требованием сохранить все документы, которые связаны с показаниями бывшего топ менеджера компании Фрэнсис Хауген. Об этом Кантуэлл написала в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

«Я отправила письмо Марку Цукербергу с просьбой сохранить данные и документы, относящиеся к показаниям о том, что Facebook вводит общественность в заблуждение и ставит прибыль выше безопасности пользователей», — написала она.

Напомним, экс-менеджер по продукту Facebook, 38-летняя Фрэнсис Хауген, сообщила в интервью CNN, что соцсеть сознательно распространяет ненависть, жестокость и дезинформацию, потому что это помогает привлечь больше прибыли.

Документы, раздобытые Хауген, указывают, что Facebook знает, что платформа используется для распространения негативного контента, но так как исследования доказали, что именно негативный контент привлекает больше пользователей, компания решила от него не избавляться.

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