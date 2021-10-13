Братислава, 13 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Обвинения в коррупции предъявлены председателю Национального банка Словакии и бывшему словацкому министру финансов Петеру Кажимиру, 12 октября передал телеканал TA3.

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Главу учреждения подозревают в причастности к подкупу экс-президента финансового управления республики Франтишека Имрече, который заявил, что Кажимир передал ему взятку в размере €50 тысяч. Председатель Нацбанка отверг обвинения против себя, сославшись на отсутствие улик у полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа суд Ливана потребовал от главы Центрального банка республики Риада Саламе предоставить документы, касающиеся расследования антикоорупционого уголовного дела, которое было возбуждено против него.