Ханты-Мансийск, 13 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Югры на территории нефтяного месторождения под колёсами вездехода погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

Getbg.net Лес

Сотрудники поисково-спасательного отряда выехали 11 октября на одно из месторождений по экстренному сообщению. В лесу мужчина попал под колёса вездеходной техники. ему требовалась срочная медицинская помощь.

Когда спасатели и врачи прибыли к месту происшествия, 57-летний пострадавший был обнаружен мёртвым.