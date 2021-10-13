Ташкент, , 08:26 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым отправилась в Минск. Об этом 13 октября сообщает МИД Узбекистана.

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«В столице Беларуси 13−14 октября делегация примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества и международной повестки, а также организационные аспекты подготовки к предстоящему саммиту глав государств-участников СНГ.