Екатеринбург, 13 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге до сих пор действуют недобросовестные предприниматели, которые предлагают пожилым людям приобрести услуги и товары по завышенным ценам. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

PublicDomainPictures Огнетушитель

В качестве примера полицейские привели случай 8 октября. 80-летняя пенсионерка встретила у себя в подъезде неизвестных, которые представились «мастерами по газу» и предложили ей установить в квартире самосрабатывающие огнетушители. По их словам, это якобы обязательно. Цену одного огнетушителя граждане указали в 10 тыс. рублей, хотя реальная их стоимость в пять раз ниже. Женщина, введённая в заблуждение, пустила этих «специалистов» в свою квартиру, и после установки шести приборов один из гостей списал с её банковской карты 60 тыс. рублей.

В итоге пенсионерка поняла, что её обманули, и заявила полицию. Стражи порядка поймали граждан 1998 и 1999 года рождения. При этом договоры и платёжные документы оказались в порядке. Полиция призывает пожилых граждан не верить незнакомцам, предлагающим что-либо на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с этой женщиной рассказывали местные СМИ. По данным изданий, на следующий день после установки огнетушителей «бизнесмены» пришли снова, силой ворвались в квартиру и потребовали ещё денег, но в этот момент их поймали подоспевшие полицейские.