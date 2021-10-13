Кызыл, 13 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Кызылском районе (+26 и 16 соответственно), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 61 заболевших мужчин — 24, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 24, от 18 до 49 лет — 28, от 50 до 64 лет — 6, старше 65 лет — 3», — уточнили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года, таким образом, достигло 12 648.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 299 пациентов, в том числе 42 ребёнка и одна беременная женщина. Состояние 61 больных оценивается, как тяжёлое. На амбулаторном лечении находятся 268 человек.