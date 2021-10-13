Алжир, 13 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Брат бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики — Саид — приговорен судом страны к тюремному заключению сроком на два год по обвинению в коррупции. Об этом 13 октября сообщает местная газета Echorouk Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Также суд вынес приговор бывшему министра юстиции Тайебу Лухе к шести годам лишения свободы по делу о злоупотреблении служебным положением.

Отметим, после отставки бывшего президента страны в начале апреля 2019 года ряд высокопоставленных представителей алжирской правящей элиты столкнулся с судебным преследованием.

При этом в сентябре 2019 года брат Бутефлики и ряд соратников экс-президента страны получили по решению суда к тюремное заключение на длительный срок за участие в заговоре против армии и государства, а в 2020 году суд постановил заключить на 18 лет крупнейшего алжирского предпринимателя Али Хаддада, считавшегося приближённым к Бутефлике. Бизнесмена обвинили в незаконном получении льгот при выплате таможенных пошлин и операциях с недвижимостью.