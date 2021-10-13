Копенгаген, 13 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Сборная Дании одержала победу над командой Австрии в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча прошла завершилась со счётом 1:0.

Флаг Дании

Единственный гол в матче забил защитник датской команды Йоаким Меле на 53-й минуте.

По итогам восьми туров сборная Дании набрала 24 очка и обеспечила себе первое место в группе F. Датская команда стала второй после сборной Германии, кто досрочно вышел на ЧМ-2022.

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