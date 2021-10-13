Пермь, 13 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Перми на Тихом Компросе обнаружен интересный артефакт: под снятым асфальтом лежит брусчатка. Об этом на своей странице в соцсети сообщила некоммерческая организация «Городские проекты в Перми».

Модест Колеров ИА REGNUM Брусчатка

«На наш взгляд, необходимо пересмотреть проект ремонта в части поперечных проездов и восстановить в этом месте историческую брусчатку: так улица, основанная ещё в XVIII веке, не только приобретет эстетичный исторический вид, но и станет более безопасной для пешеходов», — считают общественники.

Между тем, муниципальные власти не намерены что-то менять, ссылаясь на пройденную госэкпертизу и следование проекту и заложенной смете. Реконструкция улицы продолжится согласно плану, это означает, что историческую брусчатку закатают снова под асфальт.

Пермские общественники планируют обратиться к чиновникам с просьбой сохранить брусчатку, а перед началом работ на других улицах учитывать их историю.

Обсуждая тему истории и благоустройства, пользователи соцсетей отмечают, что брусчатка может стать визитной карточкой, ссылаясь на опыт других городов. Пермяки отмечают, что в столице Пермского края «полно брусчатки, но она вся под асфальтом».