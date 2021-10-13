Южно-Сахалинск, 13 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Вблизи южного побережья Сахалина вечером 12 октября перевернулась лодка с туристами, сообщили в региональном Погрануправлении ФСБ РФ.

George Hodan Лодка

Отмечается, что туристы отправились на морскую экскурсию к маяку Анива, но в какой-то момент лодка перевернулась.

«В район происшествия вышел пограничный сторожевой корабль «Корсаков». Людей обнаружили на берегу, они подавали сигналы, светя фонариками», — сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, туристов перевозил житель села Новиково, не имеющий лицензии на морские перевозки и не являющийся сотрудником какого-либо туроператора. Сейчас здоровью людей ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ямале в Тазовской губе перевернулся катамаран. В результате происшествия два человека спаслись, один утонул, и ещё один пропал без вести.

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