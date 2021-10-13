Самара, 13 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Новое подразделение для оказания помощи пациентам с ОРВИ, COVID-19 и подозрением на него создано в поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 4 на улице Мичурина, 125. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Поликлиника

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Отмечается, что здесь будут трудиться 12 медицинских бригад. Медики будут оказывать помощь на дому вышеуказанным пациентам, прикрепленным к этой больнице.

«Также в отделении будут оказывать помощь пациентам с признаками простуды в случае их обращения. Специалисты напоминают, что при появлении признаков ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать медработников по телефону поликлиники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что пациенты с хроническими заболеваниями неинфекционного профиля могут обращаться в другое подразделение больницы, которое расположено на улице Челюскинцев, 1. При этом диагностические исследования будут проводить в Центре здоровья на улице Карла Маркса 169.

«Это позволит разделить потоки здоровых и болеющих, сосредоточив их в разных зданиях. Обращаем внимание жителей региона, круглосуточный пункт вакцинации будет перемещен в здание поликлиники по адресу: ул. Челюскинцев, 1, каб. 112 с 13 октября», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены развернуть еще почти 200 инфекционных коек.