Пекин, 13 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. По итогам трёх кварталов 2021 года товарооборот между Китаем и Россией, в годовом исчислении увеличился на 29,8% и превысил $102,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Так, с января по сентябрь текущего года Россия поставила в Китай товаров на сумму $55,128 млрд, что на 27,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом китайский экспорт в Россию за отчётный период вырос на 32,4% в годовом выражении и составил $47,401 млрд.

В сентябре товарооборот России и Китая составил $13,468 млрд, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в $6,601 млрд, импорт из России в КНР составил $6,867 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что взаимный товарооборот между Россией и Китаем даже в кризис сократился не так сильно, а с января 2021 года уже вырос почти на треть. По его словам, к концу года есть все шансы выйти на исторический максимум.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество на различных направлениях, это отвечает интересам народов обеих стран.