Рим, , 08:18 — REGNUM Права афганских женщин призвали защищать лидеры стран «Большой двадцатки» в ходе онлайн-саммита под председательством Италии. Об этом заявил 12 октября премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи G20.

G20. флаги G20.org

Участники встречи обсудили срочные вопросы, касающиеся программ помощи беженцам и прав человека. Как уточнил Драги, на саммите была затронута тема защиты прав женщин в Афганистане и возможность получения ими образования, «чтобы не вернуться на 20 лет назад», по словам премьера Италии.

Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоялся в Риме 12 октября в формате видеоконференции. Инициатором встречи была Италия, саммит проходил в расширенном формате. Участниками встречи стали представители ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Напомним, после захвата власти в Афганистане представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), новое правительство фактически игнорирует вопрос о предоставлении женщинам прав на образование и труд. Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поясняют, что этой проблемой будут заниматься исламские богословы в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале чрезвычайного саммита G20 по Афганистану.

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