Казань, 13 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали 10 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 13 октября 815 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 42 до 82 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии 13 октября открывается новый пункт вакцинации против гриппа и коронавируса. Пройти вакцинацию в пункте по проспекту Камалеева можно по будням с 09:00 до 17:00.

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