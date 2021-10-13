Горно-Алтайск, 13 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Престарелая жительница Горно-Алтайска лишилась всех сбережений после разговора с мошенниками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, всего она потеряла 987 тыс. рублей.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Ей позвонили девушка, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что кто-то пытается похитить деньги со счетов пенсионерки. Чтобы это предотвратить, жертве предложили перевести деньги на некий специальный счёт.

«Поверив лже-сотруднице банка, горожанка пошла к ближайшему банкомату, сняла все средства с банковских карт, а затем перевела их на якобы безопасный счет. После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь», — отметили в мэрии.

Тревогу забила внучка женщины, увидев чеки. Услышав рассказ бабушки, она обратилась в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Добавим, что рост случаев телефонного мошенничества отметили в следственном управление СКР по Республике Алтай. При этом приёмы мошенников становятся всё более изощрённее. В связи с этим граждан призвали проявлять бдительность.