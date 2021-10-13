Владивосток, 13 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Промышленность Приморья вышла в лидеры по индексу производства в России по итогам января-августа 2021 года. За месяц край поднялся во всероссийском рейтинге на одну строчку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Приморского края Новые очистные в Приморье

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По словам министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, промышленность региона уверенно восстанавливается после кризиса и демонстрирует темпы, которые опережают общероссийские.

«Край вышел на первое место по индексу промышленного производства среди всех субъектов Российской Федерации с показателем 133,4%. Этот показатель отражает динамику объёмов реального производства на предприятиях обрабатывающего сектора, машиностроения, а также добычи и переработки полезных ископаемых в сравниваемых периодах. Это значит, что предприятия приморской промышленности произвели и реализовали продукции на треть больше, чем в предыдущем году», — пояснил Калитин.

При этом среднероссийский индекс сложился на уровне 104,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по итогам января-августа 2021 года индекс промышленного производства составил 99,9%.