Москва, 24 апреля, 2015, 14:59 — ИА Регнум. Власти Молдавии объявили Эдуарда Багирова организатором массовых беспорядков 7 апреля 2009 года, с помощью которых «проевропейские» партии свергли Воронина

Буюканский районный суд столицы Молдавии Кишинева заочно приговорил российского блогера и писателя Эдуарда Багирова к 5 годам лишения свободы за «организацию массовых беспорядков в апреле 2009 года». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 апреля в пресс-службе Генпрокуратуры Молдавии.

В качестве «доказательств вины» Багирова прокуратура привела «факты его участия в написании провокационных материалов до и после парламентских выборов 2009 года», а также "связи с организаторами «твиттер-революции». В Генпрокуратуре сообщили, что Эдуард Багиров может обжаловать приговор. При этом суд объявил свое решение в отсутствие самого обвиняемого.

Справка ИА REGNUM: 6 апреля 2009 года в знак протеста против фальсификаций на прошедших 5 апреля парламентских выборах на улицы молдавской столицы вышли около 15000 человек, преимущественно молодежи, к которым через несколько часов после начала акции присоединились лидеры оппозиции. По завершении протеста манифестанты мирно разошлись. Однако 7 апреля в центре Кишинева собрались уже более 30000 человек. Часть из них, в том числе лидеры оппозиции, протестовали на центральной площади, в то время как часть манифестантов находилась в сквере между зданиями президентуры и парламента страны. Впоследствии между группой агрессивно настроенных молодых людей и полицией начались столкновения, закончившиеся штурмом, разгромом и поджогом зданий парламента и президентуры. Над административными зданиями были водружены флаги ЕС и Румынии. Впоследствии было установлено, что водружение флагов осуществлялось в присутствии сотрудников полиции Молдавии, а источники в Службе информации и безопасности сообщили, что данные действия были организованы при участии сотрудников молдавских спецслужб. В ночь на 8 апреля отряды спецназа МВД Молдавии взяли под контроль центр Кишинева и задержали находящихся в этот момент в центре города несколько сотен молодых людей, часть из которых подверглись пыткам. По разным данным, от 2 до 4 молодых человек считаются погибшими в результате событий 7-8 апреля в Кишиневе, предположительно в результате пыток со стороны представителей правоохранительных органов. На последовавших в июле 2009 года повторных выборах «проевропейским» силам удалось отстранить от власти Партию коммунистов и создать Альянс за европейскую интеграцию. 5 апреля 2012 года парламент Молдавии принял решение объявить 7 апреля «Днем свободы», а участники протестов ежегодно чествуются молдавскими властями, до сих пор выплачивающими им денежные компенсации.

В рамках расследования дела о событиях 7 апреля 2009 года, 15 июня 2011 года в Кишиневе был задержан гражданин РФ Эдуард Багиров, которого обвинили в организации апрельских массовых беспорядков. Уже находясь под арестом, Багиров заявил, что его арестовали по указанию и.о. президента Молдавии Мариана Лупу, и у него выбивают показания о том, что «апрельские события» 2009 года были организованы тогдашним депутатом-коммунистом Марком Ткачуком. МИД РФ потребовал незамедлительного освобождения Багирова под подписку о невыезде до завершения судебного разбирательства. Освобождения Багирова также потребовала ОБСЕ. 13 октября суд сектора Центр столицы Молдавии Кишинева принял решение освободить Эдуарда Багирова из-под предварительного ареста, переведя его под домашний арест. 18 октября помещенный под домашний арест российский публицист скрылся от следствия, тайно пересек молдавско-украинскую границу и вылетел из одесского аэропорта в Москву. Генеральная прокуратура Молдавии объявила Багирова в розыск, в том числе через Интерпол, однако в июне 2013 года Интерпол исключил Багирова из числа разыскиваемых персон по причине политической подоплеки его преследования.