Вашингтон, 10 июня, 2020, 03:10 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов и Канады могут оставить закрытыми границы между государствами из-за ситуации с коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Пока окончательного решения по этому вопросу не принято. При этом не исключено, что ограничения будут продлены еще на 30 дней после окончания срока действия предыдущих договоренностей. Напомним, эта договоренность истекает 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент США Дональд Трамп не исключил снятия ограничений на границе с Канадой раньше 21 июня. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что граница останется закрытой до 21 июня.